Hochdruckschlauch elektrisch leitend, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.391-741.0Leitfähiger Longlife-Hochdruckschlauch für den Einsatz in explosionsgeschützenden Bereichen. Auslieferung mit Werkszeugnis zur Leitfähigkeit.
Nennweite ( )
8
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
400
Länge (m)
10
Anschlussgewinde
2 x M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3.3