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    Hochdruckschlauch Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Hochdruckschlauch mit gelben Streifen, aufgerollt, mit gelbem und grauem Anschlussstück.

    Hochdruckschlauch Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    Bestellnummer: 6.110-064.0

    Elektrisch leitfähiger, 10 m langer Hochdruckschlauch für die Nutzung in Ex-Bereichen. Länge 10 m, auf beiden Seiten mit EASY!Lock-Handverschraubungen ausgestattet.