Hochdruckschlauch Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

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Bestellnummer: 6.110-064.0Elektrisch leitfähiger, 10 m langer Hochdruckschlauch für die Nutzung in Ex-Bereichen. Länge 10 m, auf beiden Seiten mit EASY!Lock-Handverschraubungen ausgestattet.
Nennweite ( )
8
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
400
Länge (m)
10
Anschlussgewinde
2 x EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3.3