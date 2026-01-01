Hochdruckschlauch gebogen, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5 | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 6.110-068.0Zum Anschluss an Schlauchtrommeln: Hochdruckschlauch, mit M 22 × 1,5-Anschluss und gebogener EASY!Lock-Handverschraubung. 1,5 m lang und geeignet für Arbeitsdrücke von bis zu 400 bar.
Nennweite ( )
8
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
400
Länge (m)
1.5
Anschlussgewinde
1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.7