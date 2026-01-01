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    Hochdruckschlauch gebogen, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Hochdruckschlauch mit gelbem Streifen und Metallanschlüssen auf weißem Hintergrund.

    Hochdruckschlauch gebogen, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

    Bestellnummer: 6.110-068.0

    Zum Anschluss an Schlauchtrommeln: Hochdruckschlauch, mit M 22 × 1,5-Anschluss und gebogener EASY!Lock-Handverschraubung. 1,5 m lang und geeignet für Arbeitsdrücke von bis zu 400 bar.