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    Hochdruckschlauch gebogen, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Hochdruckschlauch mit gelben Markierungen und Metallanschlüssen an beiden Enden.

    Hochdruckschlauch gebogen, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

    Bestellnummer: 6.388-886.0

    Verbindungsschlauch in Longlife-Qualität mit 2x M22 x 1,5, mit Winkelanschluss auf einer Seite.