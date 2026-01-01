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    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | Kärcher

    Grauer Hochdruckschlauch mit schwarzem Anschlussstück, aufgerollt auf weißem Hintergrund.

    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

    Bestellnummer: 6.390-704.0

    Lebensmittelausführung, AVS-Anschluss in der Pistole. grau NW 8/155 °C/250 bar