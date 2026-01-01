Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

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Bestellnummer: 6.110-051.0Hochdruckschlauch (DN 6), 10 m lang, mit grauer, nicht zeichnender Außendecke. Für den Lebensmittelbereich zugelassen. Beidseitig mit schneller und stabiler EASY!Lock-Handverschraubung.
Nennweite ( )
8
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
250
Länge (m)
10
Anschlussgewinde
2 x EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.6