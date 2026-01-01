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    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Blauer Hochdruckschlauch mit schwarzen Anschlüssen, aufgerollt auf weißem Hintergrund.

    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

    Bestellnummer: 6.391-864.0

    Longlife HD-Schlauch für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Außendecke resistent gegen tierische Fette, nicht abfärbendes Material. Mit Drehgelenk, 2 x M 22 x 1,5