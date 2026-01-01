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    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | Kärcher

    Aufgerollter grauer Kärcher Hochdruckschlauch mit Metallanschluss und grauem Kunststoffgriff, isoliert auf weißem Hintergrund.

    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

    Bestellnummer: 6.110-074.0

    Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassener, 15 m langer Hochdruckschlauch (DN 6) mit AVS-Schlauchtrommelanschluss, EASY!Lock-Handverschraubung und grauer, nicht zeichnender Außendecke.