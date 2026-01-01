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    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Grauer Kärcher Hochdruckschlauch, aufgerollt, mit einem grauen und einem gelben Anschluss.

    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

    Bestellnummer: 6.110-063.0

    Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassener, 15 m langer Hochdruckschlauch (DN 6) mit AVS-Schlauchtrommelanschluss, EASY!Lock-Handverschraubung und grauer, nicht zeichnender Außendecke.