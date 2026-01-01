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    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | Kärcher

    Grauer Hochdruckschlauch mit schwarzem Anschlussstück, aufgerollt auf weißem Hintergrund.

    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

    Bestellnummer: 6.390-705.0

    20 m Hochdruckschlauch (DN 8) mit patentiertem AVS-Pistolenanschluss (drehbar gelagert). Nicht abfärbende Außenhaut für den Einsatz im Lebensmittelbereich. NW 8/155°C/250 bar.