Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | Kärcher

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Bestellnummer: 6.390-705.020 m Hochdruckschlauch (DN 8) mit patentiertem AVS-Pistolenanschluss (drehbar gelagert). Nicht abfärbende Außenhaut für den Einsatz im Lebensmittelbereich. NW 8/155°C/250 bar.
Nennweite ( )
8
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
250
Länge (m)
20
Anschlussgewinde
1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.5