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    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Schwarzer Hochdruckschlauch mit gelbem Anschlussstück, aufgerollt auf weißem Hintergrund.

    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5

    Bestellnummer: 6.389-581.0

    Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung M 22 x 1,5 mit Knickschutz NW 8, mit Drehgelenk, für Lebensmittelindustrie bis 155 °C