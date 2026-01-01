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    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | Kärcher

    Aufgerollter blauer Kärcher Hochdruckschlauch mit silbernem Anschluss und gelbem Griffstück auf weißem Hintergrund.

    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

    Bestellnummer: 6.110-075.0