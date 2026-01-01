10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | Kärcher

    Blauer Hochdruckschlauch mit Kärcher-Anschluss, aufgerollt auf einem weißen Hintergrund.

    Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

    Bestellnummer: 6.391-886.0

    Longlife HD-Schlauch für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Außendecke resistent gegen tierische Fette, nicht abfärbendes Material. Mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert)