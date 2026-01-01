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    Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Blauer Kärcher Hochdruckschlauch, aufgerollt, mit gelben und grauen Anschlüssen, auf weißem Hintergrund.

    Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    Bestellnummer: 6.110-053.0

    Mit blauer, nicht zeichnender und gegen tierische Fette resistente Außendecke: langlebiger Hochdruckschlauch (DN 8) mit 10 m Länge, ANTI!Twist und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung.