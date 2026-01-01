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    Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Blauer Hochdruckschlauch mit gelbem Anschluss, aufgerollt auf weißem Hintergrund.

    Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    Bestellnummer: 6.110-054.0

    Langlebiger, mit 2-facher Stahleinlage und blauer und gegen tierische Fette resistenter Außendecke ausgestatteter Hochdruckschlauch. 20 m lang und mit EASY!Lock-Handverschraubungen.