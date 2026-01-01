Hochdruckschlauch Longlife, 10 m, DN 6, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | Kärcher

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Bestellnummer: 6.391-882.0Mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert)
Nennweite ( )
6
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
400
Länge (m)
10
Anschlussgewinde
1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.7