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    Hochdruckschlauch Longlife, 10 m, DN 6, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Hochdruckschlauch mit gelben Markierungen, Metallanschluss und Kunststoffgriff, auf weißem Hintergrund.

    Hochdruckschlauch Longlife, 10 m, DN 6, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

    Bestellnummer: 6.391-882.0

    Mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert)