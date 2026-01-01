Hochdruckschlauch Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

10 m Hochdruckschlauch Longlife 400 (DN 8) mit Drehkupplung und zweifacher Stahleinlage aus höchst zugfestem Stahldraht. Mit beidseitiger Verschraubung. M 22 x 1,5, mit Knickschutz. Weitere Eckdaten: NW 8/155°C/400 bar.