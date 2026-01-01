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    Hochdruckschlauch Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Hochdruckschlauch, aufgerollt, mit gelben Markierungen und Anschlussstücken an beiden Enden.

    Hochdruckschlauch Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

    Bestellnummer: 6.391-354.0

    Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M22 x 1,5.