Hochdruckschlauch Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5 | Kärcher

Bestellnummer : 6.110-069.0

Für bis zu 400 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8) mit 2-facher Stahleinlage und 1,5 m Länge. Anschlüsse: M 22 × 1,5 sowie die bequeme und schnelle EASY!Lock-Handverschraubung.