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    Hochdruckschlauch Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

    Schwarzer Hochdruckschlauch mit gelber Beschriftung und zwei schwarzen Anschlüssen, auf weißem Hintergrund.

    Hochdruckschlauch Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

    Bestellnummer: 6.390-178.0

    mit beidseitiger Verschraubung, M22 x 1,5 mit Knickschutz. Zum Anschluss von Schlauchtrommeln mit M22 x 1,5 Verschraubung.