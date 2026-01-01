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    Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Hochdruckschlauch mit gelben Streifen, aufgerollt, mit Metallanschluss und gelbem Adapter.

    Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

    Bestellnummer: 6.110-028.0

    20 m Hochdruckschlauch (DN 8) für Drücke bis 400 bar. Mit AVS-Schlauchtrommelanschluss und 2-facher Stahleinlage. EASY!Lock-Handverschraubung auf der anderen Seite des Schlauchs.