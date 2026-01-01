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    Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Hochdruckschlauch mit gelber Beschriftung, aufgerollt, mit Metallanschluss und schwarzem Griff.

    Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

    Bestellnummer: 6.390-208.0

    20 m Hochdruckschlauch Longlife 400 (DN 8) mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung. Zweifache Stahleinlage aus höchst zugfestem Stahldraht.