Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | Kärcher

20 m Hochdruckschlauch Longlife 400 (DN 8) mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung. M 22 x 1,5, mit Knickschutz. Mit zweifacher Stahleinlage aus höchst zugfestem Stahldraht. Weitere Eckdaten: NW 8/155°C/400 bar.