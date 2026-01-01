Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.390-027.0Mit Drehgelenk, 2 x M 22 x 1,5
Nennweite ( )
8
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
400
Länge (m)
20
Anschlussgewinde
2 x M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
6.8