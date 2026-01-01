10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Hochdruckschlauch Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Hochdruckschlauch mit gelben Streifen, aufgerollt, mit gelbem und grauem Anschlussstück.

    Hochdruckschlauch Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    Bestellnummer: 6.110-023.0

    Robuster Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage, ANTI!Twist und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Nenndurchmesser DN 8, 30 m lang, für bis zu 400 bar Druck.