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    Hochdruckschlauch Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss | Kärcher

    Aufgerollter Kärcher Hochdruckschlauch in Schwarz mit gelben Streifen und Anschlüssen auf weißem Hintergrund.

    Hochdruckschlauch Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

    Bestellnummer: 6.110-076.0

    Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage, AVS-Schlauchtrommelanschluss sowie EASY!Lock-Handverschraubung.