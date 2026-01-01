10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Hochdruckschlauch Ultra Guard, 20 m, DN 8, max. 315 bar | Kärcher

    Schwarzer Hochdruckschlauch mit gelbem Anschlussstück, aufgerollt, mit silbernem Anschluss am Ende.

    Hochdruckschlauch Ultra Guard, 20 m, DN 8, max. 315 bar

    Bestellnummer: 6.110-083.0

    Ultra Guard-Hochdruckschlauch mit glatter und äußerst widerstandsfähiger Beschichtung. Robuste Schlauchleitung für maximale Lebensdauer unter härtesten Bedingungen.