Hochdruckschlauch Ultra Guard, 20 m, DN 8, max. 315 bar | Kärcher

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Bestellnummer: 6.110-083.0Ultra Guard-Hochdruckschlauch mit glatter und äußerst widerstandsfähiger Beschichtung. Robuste Schlauchleitung für maximale Lebensdauer unter härtesten Bedingungen.
Nennweite ( )
8
Temperatur (°C)
max. 155
Länge (m)
20
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
4.4