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    Höchstdruckreiniger | Kärcher

    Höchstdruckreiniger

    Höchstdruck Reinigungssysteme. Noch mehr Leistung für anspruchsvolle Aufgaben. Höchstdruckreiniger von Kärcher. Wenn die Abtragsleistung herkömmlicher Hochdruckreiniger nicht mehr ausreicht, kommen unsere Höchstdruckreiniger zum Einsatz. Dank Ultrahochdruck (UHP) können somit selbst hartnäckigste Verschmutzungen sowie Beschichtungen zuverlässig entfernt werden. Ideal für härteste Einsätze in der Industrie und Bauwirtschaft.

    So wird Schmutz nicht zu Ihrer Baustelle!

    Wenn die Abtragsleistung herkömmlicher Hochdruckreiniger nicht mehr ausreicht, kommen unsere Höchstdruckreiniger zum Einsatz. Dank Ultrahochdruck (UHP) können selbst hartnäckigste Verschmutzungen sowie Beschichtungen zuverlässig entfernt werden.

    Reinigung von Baumaschinen

    Reinigung von Baumaschinen

    • Schalungen
    • Gerüste
    • Fahrzeuge
    Reinigung von Bauequipment

    Reinigung von Bauequipment

    • Ketten
    • Mischwellen
    • Rührkessel
    Reinigung von Metalloberflächen

    Reinigung von Metalloberflächen

    • Lackierkabinen
    • Gitterroste
    • Maschinenteile
    E-Book UHP Bau Teaser

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    Hier erhalten Sie alle Informationen zu den Kärcher Ultrahochdruckreinigern: Von den zahlreichen Vorteilen der Reinigung mit Ultrahochdruck über die mehr als 1.000 Anwendungsbereiche bis hin zu den Besonderheiten unserer Modelle.

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    Das robuste Cage-Design.

    Für mehr Stabilität und bessere Reinigungsergebnisse.

    Das robuste Cage-Design schützt das gesamte Gerät rundum und erlaubt eine sichere Kranverladung. Das Sackkarren-Prinzip für den einfachen Transport und viele weitere Details machen diese Geräte zur ersten Wahl für den professionellen Einsatz. Egal, ob als Benzin- oder als Elektrovariante.

    Der HD Cage für mehr Stabilität

    Mehr Reinigungslösungen für den Bau.

    Reinigungslösungen für die Baubranche

    Rundum reinigen mit Kärcher.

    Mit den Lösungen von Kärcher sind Sie im Baugewerbe in jeglichen Situationen bestens gerüstet und profitieren von der hochwertigen Professional-Technologie:

    • Erwiesene Langlebigkeit und Robustheit
    • Aufeinander abgestimmte Geräte, Zubehöre und Reinigungsmittel
    • Leicht zu transportieren
    • Höchst leistungsfähige und effektive Geräte für den Profieinsatz
    • Geringer Verbrauch und hohe Wirtschaftlichkeit 
    ZUR BRANCHE

    Unsere zusätzlichen Services

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