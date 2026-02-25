Höchstdruckreiniger | Kärcher

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Höchstdruck Reinigungssysteme. Noch mehr Leistung für anspruchsvolle Aufgaben. Höchstdruckreiniger von Kärcher. Wenn die Abtragsleistung herkömmlicher Hochdruckreiniger nicht mehr ausreicht, kommen unsere Höchstdruckreiniger zum Einsatz. Dank Ultrahochdruck (UHP) können somit selbst hartnäckigste Verschmutzungen sowie Beschichtungen zuverlässig entfernt werden. Ideal für härteste Einsätze in der Industrie und Bauwirtschaft.
Wenn die Abtragsleistung herkömmlicher Hochdruckreiniger nicht mehr ausreicht, kommen unsere Höchstdruckreiniger zum Einsatz. Dank Ultrahochdruck (UHP) können selbst hartnäckigste Verschmutzungen sowie Beschichtungen zuverlässig entfernt werden.
Hier erhalten Sie alle Informationen zu den Kärcher Ultrahochdruckreinigern: Von den zahlreichen Vorteilen der Reinigung mit Ultrahochdruck über die mehr als 1.000 Anwendungsbereiche bis hin zu den Besonderheiten unserer Modelle.
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Das robuste Cage-Design schützt das gesamte Gerät rundum und erlaubt eine sichere Kranverladung. Das Sackkarren-Prinzip für den einfachen Transport und viele weitere Details machen diese Geräte zur ersten Wahl für den professionellen Einsatz. Egal, ob als Benzin- oder als Elektrovariante.
Mit den Lösungen von Kärcher sind Sie im Baugewerbe in jeglichen Situationen bestens gerüstet und profitieren von der hochwertigen Professional-Technologie:
Bei uns finden Sie passenden Geräte, um kurzzeitige oder einmalige Reinigungsaufgaben zu erledigen. Unsere Mietgeräte bieten Ihnen maximale Flexibilität in jedem Bereich.