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    Hohlraumdüse, XS | Kärcher

    Silberner Kärcher Rohrreinigungsdüse mit schwarzem Kopf und Gewindeanschluss, auf weißem Hintergrund.

    Hohlraumdüse, XS

    Bestellnummer: 4.574-045.0

    Durchmesser: 22 mm. Es können beliebig viele Verlängerungen montiert werden.