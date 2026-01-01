Geräteträger Holder C 65 SC | Kärcher

Mit dem multifunktionalen Geräteträger C 65 SC finden kommunale und gewerbliche Nutzer einen hochwertigen Partner für alle Herausforderungen des Alltags. Der Geräteträger ist off- wie onroad in seinem Element und bringt alles mit, was einen Holder auszeichnet. Er ist mit einem 65 PS starken Turbo-Dieselmotor und einer 2-Personen-Kabine ausgestattet. Seine Knicklenkung sorgt für optimale Wendigkeit, Genauigkeit und Spurtreue. Zudem reduziert sie den Rangieraufwand und erlaubt präzises, randnahes und bodenschonendes Arbeiten. Der hydraulische Radlastausgleich, mechanische Differenzialsperren, eine mechanische Frontzapfwelle und die 3-dimensionale Frontaushebung ermöglichen den professionellen Ganzjahreseinsatz auf höchstem Niveau. Die Komfortkabine kann je nach Anwendung in 3 Höhen montiert werden und bietet eine optimale 360°-Rundumsicht für mehr Sicherheit. Die in dieser Fahrzeugklasse innovativen Ausstattungen wie ein Innenkotflügel gegen Schmutzeintrag, ein elektronisches Hand- und Fußpedal sowie ein digitales Kombidisplay zur Anzeige verschiedener Fahrzeugfunktionen sind ebenfalls an Bord.

Große Variabilität bei Fahrzeugtypen, Aufbau- und Erweiterungsmöglichkeiten Flexibler Einsatz und große Auswahl an leistungsstarken Anbaugeräten. Zwei genormte Anbauräume (Front/Heck) und ein 3. Anbauraum für Aufsattelgeräte. Schnellwechselsystem erlaubt werkzeuglosen Anbaugerätewechsel durch 1 Person. Ergonomische und komfortable Kabine Optimales Raumklima bei jeder Witterung durch Klimaanlage, Heizung und drehbare Luftdüsen. 360°-Rundumsicht für freie Sicht auf Arbeitsfläche und sicheres Rangieren. Beidseitig Türen für sicheres Ein- und Aussteigen zur straßenabgewandten Seite. Hohe Servicefreundlichkeit Hydraulisch kippbare Motorraumabdeckung erlaubt Kippen mit aufgesatteltem Gerät. Beidseitig ausschwenkbare Tanks für einfachen Reinigungs- und Servicezugang.