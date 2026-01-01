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    Geräteträger Holder C 65 SC | Kärcher

    Kärcher Holder C65, kompakter Mehrzwecktraktor mit Kabine und Ladefläche, ausgestattet mit großen Reifen und orangefarbenem Warnlicht.

    Geräteträger

    Holder C 65 SC

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 8.330-190.0

    • Ganzjahreseinsatz
    • Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
    • Radlastausgleich und Grenzlastregelung für höhere Arbeitssicherheit
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