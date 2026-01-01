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    Geräteträger Holder C 65 TC | Kärcher

    Kärcher Kommunalfahrzeug mit Kabine und Ladefläche, grau, auf weißem Hintergrund.

    Geräteträger

    Holder C 65 TC

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 8.330-191.0

    • Ganzjahreseinsatz
    • Radlastausgleich und Grenzlastregelung für höhere Arbeitssicherheit
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