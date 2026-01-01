Geräteträger Holder C 65 TC | Kärcher

Mit dem multifunktionalen Geräteträger C 65 TC finden kommunale und gewerbliche Nutzer einen hochwertigen Partner für alle Herausforderungen des Alltags. Er ist mit einem 65 PS starken Turbo-Dieselmotor und einer 2-Personen-Kabine ausgestattet. Der Geräteträger ist off- wie onroad in seinem Element und bringt alles mit, was einen Holder auszeichnet: Knicklenkung, hydraulischer Radlastausgleich, mechanische Differenzialsperren, eine mechanische Frontzapfwelle und die 3-dimensionale Frontaushebung ermöglichen den professionellen Ganzjahreseinsatz auf höchstem Niveau. Durch den 2. Sitz ergeben sich dabei zahlreiche Vorteile und zusätzliche Einsatzmöglichkeiten – so erspart eine 2. Person an Bord in vielen Fällen ein Zusatzfahrzeug, was die Effizienz erhöht. Außerdem kann der Beifahrer mit Handgeräten kleinere Arbeiten ausführen, während der Fahrer sich auf den Arbeitseinsatz mit dem Kommunalfahrzeug konzentriert. Die in dieser Fahrzeugklasse innovativen Zubehöre wie ein Innenkotflügel gegen Schmutzeintrag, ein elektronisches Hand- und Fußpedal sowie ein digitales Kombidisplay zur Anzeige verschiedener Fahrzeugfunktionen runden die Ausstattung ab.

Große Variabilität bei Fahrzeugtypen, Aufbau- und Erweiterungsmöglichkeiten Flexibler Einsatz und große Auswahl an leistungsstarken Anbaugeräten. Zwei genormte Anbauräume (Front/Heck) und ein 3. Anbauraum für Aufsattelgeräte. Schnellwechselsystem erlaubt werkzeuglosen Anbaugerätewechsel durch 1 Person. Ergonomische und komfortable Kabine Optimales Raumklima bei jeder Witterung durch Klimaanlage, Heizung und drehbare Luftdüsen. 2-Personen-Kabine mit vollwertigem Platz für einen Beifahrer. 360°-Rundumsicht für freie Sicht auf Arbeitsfläche und sicheres Rangieren. Hohe Servicefreundlichkeit Hydraulisch kippbare Motorraumabdeckung erlaubt Kippen mit aufgesatteltem Gerät. Beidseitig ausschwenkbare Tanks für einfachen Reinigungs- und Servicezugang.