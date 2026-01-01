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    Geräteträger Holder C 70 SC | Kärcher

    Kärcher Kommunalfahrzeug mit Kabine und Ladefläche, graue Farbe, große Reifen, orange Warnleuchte auf dem Dach.

    Geräteträger

    Holder C 70 SC

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 8.324-795.0

    • Radlastausgleich und Grenzlastregelung für höhere Arbeitssicherheit
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