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    Geräteträger Holder S 130 | Kärcher

    Kärcher Kommunalfahrzeug mit Kabine und Ladefläche, graue Farbe, große Reifen, Frontansicht.

    Geräteträger

    Holder S 130

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 8.322-537.0

    Robust, leistungsstark, geländegängig: Die multifunktionalen Geräteträger der S-Reihe sind echte Kraftpakete – konstruiert für den Ganzjahreseinsatz unter härtesten Bedingungen.
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