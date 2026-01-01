Geräteträger Holder S 130 | Kärcher

Bis zu 130 PS machen die S-Reihe zu einem der stärksten Knicklenker am Markt. Schnell kann auf Winterdienst, Kehren oder Grünpflege umgestellt werden. Der genormte Frontkraftheber (KAT II) mit 2700 Kilogramm Hubkraft, die mechanische Zapfwelle und bis zu 120 Liter Hydraulikleistung ermöglichen anspruchsvolles Arbeiten. Durch die 3-dimensionale Bewegung des Frontkrafthebers lässt sich das Anbaugerät an die jeweiligen Arbeitssituationen anpassen. Über die Hydraulik werden Schwingungen zwischen Fahrzeug und angebauten Geräten ausgeglichen und absorbiert. Dies erlaubt schnellere Transportfahrten, verbessert die Fahrsicherheit und schont Fahrzeug sowie Anbaugerät. Permanenter Allradantrieb sorgt für gleichbleibende Zugkraft und Bodenhaftung, eine mechanische Differenzialsperre für gleichmäßige Kraftübertragung auf beide Achsen im Extremeinsatz. Der Dual-Drive-Fahrantrieb garantiert den jeweils optimalen Einsatz zwischen hydrostatischem und mechanischem Fahrantrieb. Für Sicherheit beim Wenden am Hang, beim Überfahren von Gehwegkanten und bei der Nutzung großer Aufbaugeräte mit hohem Schwerpunkt ist ein hydrostatischer Radlastausgleich an Bord. Auch als 2-Personen-Kabine verfügbar.

Große Variabilität bei Fahrzeugtypen, Aufbau- und Erweiterungsmöglichkeiten Flexibler Einsatz und große Auswahl an leistungsstarken Anbaugeräten. Zwei genormte Anbauräume (Front/Heck) und ein 3. Anbauraum für Aufsattelgeräte. Schnellwechselsystem erlaubt werkzeuglosen Anbaugerätewechsel durch 1 Person. Ergonomische und komfortable Kabine Komfortabel und ergonomisch gestaltete Kabine mit optimaler Rundumsicht. Drei Sitzvarianten: Einzelsitz, 2 Sitze oder verschiebbarer Sitz. Einfacher Servicezugang Tägliche Servicearbeiten sind ohne Abbau der Anbaugeräte möglich. Hydraulisch kippbare Motorraumabdeckung erlaubt Kippen mit aufgesatteltem Gerät. Schwenk- bzw. klappbare Seitenteile rechts und links.