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    Geräteträger Holder S 75 | Kärcher

    Grauer Kärcher Kommunalfahrzeug mit Kabine und Ladefläche, auf weißem Hintergrund.

    Geräteträger

    Holder S 75

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 8.343-703.0

    Robust, stark und geländegängig: Der multifunktionale Geräteträger Holder S 75 ist ein echtes Kraftpaket – das ideale Kommunalfahrzeug für den Ganzjahreseinsatz unter härtesten Bedingungen.
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