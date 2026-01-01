Geräteträger Holder S 75 | Kärcher

Ob es um den Winterdienst oder um Grünpflege und Bewässerung geht: Der neue Holder S 75 erledigt für Sie vielfältigste Aufgaben in Topqualität. Seine Knicklenkung garantiert höchste Wendigkeit auch in engen Bereichen oder auf Gehwegen. Dies ermöglicht ein agiles, genaues und spurtreues Arbeiten mit perfekten Arbeitsergebnissen. Der permanente Allradantrieb verteilt die Leistung des 75 PS starken Motors optimal auf alle 4 Räder und sorgt für hervorragende Traktion. Mit einer Durchfahrtsbreite ab 1,31 Metern (bereifungsabhängig) erreicht der kommunale Geräteträger an 365 Tagen im Jahr problemlos jeden Winkel seines Einsatzgebiets. Dabei können aus der Komfortkabine heraus auch härteste Einsätze spielend leicht gesteuert werden.

Große Variabilität bei Fahrzeugtypen, Aufbau- und Erweiterungsmöglichkeiten Flexibler Einsatz und große Auswahl an leistungsstarken Anbaugeräten. Schnellwechselsystem erlaubt werkzeuglosen Anbaugerätewechsel durch 1 Person. Zwei genormte Anbauräume (Front/Heck) und ein 3. Anbauraum für Aufsattelgeräte. Ergonomische und komfortable Kabine Optimales Raumklima bei jeder Witterung durch Klimaanlage, Heizung und drehbare Luftdüsen. 360°-Rundumsicht für freie Sicht auf Arbeitsfläche und sicheres Rangieren. Ergonomisch gestalteter Arbeitsbereich. Einfacher Servicezugang Tägliche Servicearbeiten sind ohne Abbau der Anbaugeräte möglich. Hydraulisch kippbare Motorraumabdeckung erlaubt Kippen mit aufgesatteltem Gerät. Schwenk- bzw. klappbare Seitenteile rechts und links.