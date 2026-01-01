Geräteträger Holder S 75 | Kärcher

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Geräteträger
Bestellnummer: 8.343-703.0Robust, stark und geländegängig: Der multifunktionale Geräteträger Holder S 75 ist ein echtes Kraftpaket – das ideale Kommunalfahrzeug für den Ganzjahreseinsatz unter härtesten Bedingungen.
Antrieb
Diesel
Fahrantrieb
Allradantrieb
Motorenhersteller
Deutz
Motorleistung (kW)
55
Hubraum (cm³)
3621
Zylinder
4
Abgasnorm
STAGE V
Kraftstofftank (l)
84
Fahrgeschwindigkeit (km/h)
- 40
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
- 20
Radstand (mm)
1827
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
5500
Gewicht ohne Zubehör (kg)
3500
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3500
Abmessungen (L × B × H) (mm)
4000 x 1600 x 2300
Ausrüstung
Anwendungsgebiete