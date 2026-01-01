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    Holzstiel für Besen PVC 140 cm D 25 mm | Kärcher

    Langer, dünner Holzstab auf weißem Hintergrund.

    Holzstiel für Besen PVC 140 cm D 25 mm

    Bestellnummer: 6.999-117.0

    Roher Holzstiel für Industriebesen, ø 25 mm.
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