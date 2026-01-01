Holzstiel für Besen PVC 140 cm D 25 mm | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-117.0Roher Holzstiel für Industriebesen, ø 25 mm.
Stielart
Starr
Stiellänge (mm)
1400
Stieldurchmesser (mm)
25
Material
Holz
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.3
Länge (mm)
1400
Anwendungsgebiete