Hotelwagen | Kärcher

Die Hotelwagen der Firma Kärcher erfüllen die spezifischen Anforderungen des Sektors der Hotellerie, indem sie Ästhetik und Funktionalität perfekt kombinieren. Sie bieten reichlich Platz für Handtücher, Toilettenpapierrollen, Müllbeutel & Co. Die wendigen Lenkrollen machen den Wagen mobil und ermöglichen ein leichtes Fortbewegen von Zimmer zu Zimmer.