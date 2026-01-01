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    Akkusauger HV 1/1 Bp Fs | Kärcher

    Kärcher Handstaubsauger in Grau mit gelben Akzenten, 18V Batterie unten angebracht.

    Akkusauger

    HV 1/1 Bp Fs

    Bestellnummer: 1.394-262.0