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    Heißwassererzeuger HWE 13/21-42kW | Kärcher

    Kärcher Edelstahl-Wandgerät mit Drehknopf und Anschlüssen, rechteckige Form, montierbar.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Heißwassererzeuger

    HWE 13/21-42kW

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 3.070-035.0

    Der Kärcher Durchlauferhitzer ist ein elektrischer Heißwassererzeuger mit starker 42-kW-Heizleistung, der sich flexibel auf der Hochdruckseite eines Hochdruckreinigers installieren lässt.
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