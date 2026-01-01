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    Heißwassererzeuger HWE 860 | Kärcher

    Graues Kärcher Steuergerät mit Bedienfeld, Schaltern und Knöpfen, montiert an einer Wandhalterung.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Heißwassererzeuger

    HWE 860

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 3.070-030.0

    • Der Heißwassererzeuger (bis 85 °C) ist eine Topalternative für Öl-/Gasbrenner
    • Steuerschrank, um den Hochdruckreiniger bequem und einfach anzuschließen
    • Temperaturregler, Sicherheitsthermostat, Flüssigenthärtung und 2 Antriebe
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