Trockeneisstrahlgerät IB 10/15 L2P Advanced | Kärcher

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Trockeneisstrahlgerät
Bestellnummer: 1.574-201.0
Anschlussleistung (kW)
1.1
Druckluftanschluss
1/4" Schnellkupplung
Gehäuse / Rahmen
Kunststoff Rotationskörper
Geprüft (durch) nach
CE
Kabellänge (m)
5.5
Luftdruck (bar / MPa)
0.7 - 10 / 0.07 - 1
Luftvolumenstrom (m³/min)
0.07 - 1.55
Schalldruckpegel (dB(A))
95
Trockeneispellets (Durchmesser) (mm)
2.5
Trockeneisverbrauch (kg/h)
2 - 15
Flüssig-CO₂-Verbrauch (kg/h)
20 - 60
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Frequenz (Hz)
50 - 60
Spannung (V)
220 - 230
Gewicht ohne Zubehör (kg)
84
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
84
Abmessungen (L × B × H) (mm)
898 x 565 x 935
Lieferumfang
Ausrüstung
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Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete