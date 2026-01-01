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    Trockeneisstrahlgerät IB 10/8 L2P | Kärcher

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    Trockeneisstrahlgerät

    IB 10/8 L2P

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.574-200.0

    • Mit integrierter Trockeneisproduktion
    • Kompakte, mobile Ausführung und einfache Bedienung
    • Geringer Druckluftverbrauch für Einsatz von Werkstattkompressoren
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