Trockeneisstrahlgerät IB 15/120 | Kärcher

Das Trockeneisstrahlgerät IB 15/120 präsentiert sich leistungsstark, robust und überaus zuverlässig. Auch die cleveren Detaillösungen wie Kofferhalterung, Eisentleerung, Haltebügel und Ablagefächer tragen zum positiven Gesamteindruck bei, erhöhen den Bedienkomfort und steigern zudem den Spaß bei der Trockeneisreinigung. Und auch in technischer Hinsicht steckt die Lösung im Detail. So haben wir die Luftströmung in Gerät, Schlauch, Pistole und Düse entscheidend optimiert. Das Ergebnis: eine außerordentliche Reinigungsleistung. Trotz seiner Größe ist der IB 15/120 sehr mobil und kann von nur einer Person problemlos zum Beispiel über Stufen bewegt werden. Kurzum: Trockeneisstrahlen in Bestform!

Düsenkofferhalterung Strahldüsen und Werkzeug immer griffbereit an der Maschine. Düsenkoffer ist vor Verschmutzung geschützt seitlich am Gerät angebracht. Höchste Mobilität Optimale Ausbalancierung des Geräts für bequemes Manövrieren auf unebenem Gelände. Bügel vorne und hinten am Gerät für leichtes Überwinden von Treppenstufen. Automatische Resteis-Entleerung Die Resteis-Tankentleerung per Knopfdruck verhindert nach getaner Arbeit ein Einfrieren des Geräts. Die Maschine friert nicht ein. GFK-Trockeneisbehälter Optimale Isolation des Trockeneises. Keine Kondenswasserbildung. Kein Einfrieren der Maschine. Effiziente Luftführung im Gerät Das Trockeneis wird unbeschädigt vom Gerät zur Düse transportiert. Höchste Reinigungsleistung an der Düse. Integrierter Erdungsseilaufroller Einfaches Erden des Strahlobjekts. Schutz vor Funkenüberschlag vom Benutzer auf das Objekt. Verbesserung des Strahlkomforts. Integrierter Öl- und Wasserabscheider Kein Einfrieren des Geräts. Raffinierte Pistolenhalterung Die Pistole ist immer perfekt verstaut. Ideale Position (z.B. für den Düsenwechsel). Integriertes Ablagefach für Düsen und Werkzeuge Alles immer griffbereit – direkt am Gerät.