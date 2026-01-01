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    Trockeneisstrahlgerät IB 7/40 Adv | Kärcher

    Kärcher Trockeneisstrahlgerät IB 7/40, silberfarben, mit Handgriff und Rädern, für professionelle Reinigung.

    Trockeneisstrahlgerät

    IB 7/40 Adv

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.574-002.0

    • Bedienung an der Pistole
    • Öl- und Wasserabscheider
    • Für Hausdruckluftnetze
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