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    Trockeneisstrahlgerät IB 7/40 Classic | Kärcher

    Kärcher Trockeneisstrahlgerät IB 7/40, silberfarben, mit Handgriff und Rädern, für professionelle Reinigung.

    Trockeneisstrahlgerät

    IB 7/40 Classic

    Bestellnummer: 1.574-001.0