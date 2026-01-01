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    Entstaubungsanlage ID 130/22 mit Arm | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit flexiblem Saugarm und grauem Gehäuse auf Rollen.

    Entstaubungsanlage

    ID 130/22 mit Arm

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 9.990-920.0

    • Direkt einsatzbereit dank Saugarm
    • Sehr leises IE3-Radialgebläse
    • 170-l-Edelstahlsammelbehälter
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