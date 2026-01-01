Entstaubungsanlage ID 130/22 | Kärcher

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Entstaubungsanlage
Bestellnummer: 9.982-506.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
3
Spannung (V)
400
Frequenz (Hz)
50
Luftmenge (l/s / m³/h)
370 / 1329
Vakuum (mbar / kPa)
33 / 3.3
Behälterinhalt (l)
170
Nennleistungsaufnahme (kW)
2.2
Aufnahmetyp
Elektrisch
Filterfläche (m²)
9
Schalldruckpegel (dB(A))
75
Staubklasse Hauptfilter
M
Gewicht ohne Zubehör (kg)
158
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
163
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1170 x 790 x 1580
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete