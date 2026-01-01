Entstaubungsanlage ID 130/22 | Kärcher

Die Entstaubungsanlage ID 130/22 verfügt über einen leistungsstarken und energieeffizienten (IE3) Radialverdichter mit hohen Volumenströmen, der auch für den Dreischicht-Dauerbetrieb ausgelegt ist. Die drehstrombetriebene und mobile Anlage mit einer Aufnahmeleistung von 2,2 kW und Filtersystem der Staubklasse M ist zum Saugen großer Mengen feiner Späne und gesundheitsgefährdender Stäube (MAK > 0,1 mg/m³) ausgelegt. Durch ihre robuste und servicefreundliche Bauweise erfüllt sie zentrale Anforderungen für harte, industrielle Einsätze. Eine effektive Reinigung des langlebigen und kompakten Filters wird durch einen manuellen Rüttelmechanismus realisiert. Der 170 Liter große Sammelbehälter kann ohne Abnahme des Antriebskopfs und dank des Absetzfahrgestells einfach und ergonomisch geleert werden. Ein PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch am Gerät gewährleistet eine staubarme Entleerung und sichere Entsorgung des Saugguts.

Ausgestattet für Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit Filtertechnik der Staubklasse M zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube. Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische Entleerung. Staubarmes Entleerungssystem für gesundheitsgefährdende Stoffe Staubarme Entleerung durch PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus. Einfache Entsorgung des Staubs in einem PE-Sack.