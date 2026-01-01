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    Entstaubungsanlage ID 130/22 | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit schwarzem Gehäuse und silbernem Unterteil, auf Rollen montiert.

    Entstaubungsanlage

    ID 130/22

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 9.982-506.0

    • Sehr leises IE3-Radialgebläse
    • Staubarme Entleerung, 2,2-kW-Antrieb, Filterklasse M
    • 170-l-Edelstahlsammelbehälter
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