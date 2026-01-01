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    Entstaubungsanlage ID 130/22 Z22 Afc | Kärcher

    Grauer Kärcher Industriesauger mit Rollen und Steuerungstasten, geeignet für explosionsgefährdete Bereiche.

    Entstaubungsanlage

    ID 130/22 Z22 Afc

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 9.990-922.0

    • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zone 22
    • Direkt einsatzbereit dank Saugarm
    • Sehr leises IE3-Radialgebläse,170-l-Edelstahlsammelbehälter
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