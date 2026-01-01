Entstaubungsanlage ID 130/22 Z22 Afc | Kärcher

Der mobile Industrieentstauber ID 130/22 Z22 Afc mit 2,2 kW Aufnahmeleistung und Filtersystem der Staubklasse M ist zum Saugen großer Mengen feiner Späne und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW ≥ 0,1 mg/m³) sowie für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22 ausgelegt. Eine effektive Reinigung des langlebigen Filters wird durch einen elektrischen Rüttelmechanismus realisiert. Der Entstauber verfügt über einen leistungsstarken, energieeffizienten (IE3) und für den Dreischicht-Dauerbetrieb ausgelegten Radialverdichter mit hohen Volumenströmen. Neben seiner robusten und servicefreundlichen Bauweise erfüllt er so zentrale Anforderungen für harte, industrielle Einsätze. Ein Absetzfahrgestell ermöglicht eine ergonomische Entleerung des 170 Liter großen Sammelbehälters ohne Abnahme des Antriebskopfs. Dank eines PE-Sacks mit integriertem Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch am Gerät erfolgt die Leerung des Staubguts staubarm und sicher.

Ausgestattet für Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit Filtertechnik der Staubklasse M zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube. Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische Entleerung. Staubarmes Entleerungssystem für gesundheitsgefährdende Stoffe Staubarme Entleerung durch PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus. Sichere Entsorgung des Staubs in einem PE-Sack.