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    Entstaubungsanlage ID 130/22 Z22 mit Arm | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit flexiblem Saugarm und Rollen, grau und silberfarben, auf weißem Hintergrund.

    Entstaubungsanlage

    ID 130/22 Z22 mit Arm

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 9.990-921.0

    • Automatische Filterabreinigung
    • Sehr leises IE3-Radialgebläse
    • 170-l-Edelstahlsammelbehälter
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