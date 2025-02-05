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    Entstaubungsanlage ID 130/22 Z22 | Kärcher

    Kärcher Industriesauger mit grauem Gehäuse, Ex-Schutzzeichen, auf Rollen, seitlicher Griff.

    Entstaubungsanlage

    ID 130/22 Z22

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 9.985-600.0

    • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zone 22
    • Sehr leises IE3-Radialgebläse
    • 170-l-Edelstahlsammelbehälter
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