Entstaubungsanlage ID 130/22 Z22 | Kärcher

Konzipiert zum Saugen großer Mengen feiner Späne und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW > 0,1 mg/m³) sowie zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22 überzeugt der mobile Industrieentstauber ID 130/22 Z22 bei harten industriellen Einsätzen. Sein leistungsstarker und energieeffizienter (IE3) Radialverdichter mit hohen Volumenströmen erlaubt darüber hinaus auch einen Dauerbetrieb im Dreischichtsystem. Der drehstrombetriebene und mobile Entstauber mit 2,2 kW Aufnahmeleistung verfügt über ein Filtersystem der Staubklasse M, eine integrierte mechanische Filterabrüttlung und einen 170 Liter großen Sammelbehälter. Dieser kann dank des Absetzfahrgestells mühelos und ergonomisch ohne Abnahme des Antriebskopfs geleert werden. Dabei gewährleistet ein PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch am Entstauber eine staubarme Entleerung und sichere Entsorgung des Saugguts. Wird das Gerät mit Durchmesser 120 betrieben, ist es nach DGUV-Zertifikat H3 für Holzstaub zertifiziert. Dies sichert einen Reststaubgehalt von maximal 0,1 mg/m³ in der Rückluft und bietet somit einen hohen Gesundheitsschutz.

Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter und zusätzlichem Patronenfilter Höhere Standzeiten, weniger Wartungsaufwand und geringere Kosten. Sehr effektive Filterabreinigung dank Verstärkungsgittern in den Filtertaschen. Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische Entleerung. Ausgestattet für Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit Filtertechnik der Staubklasse M zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube. DGUV-Zertifikat H3 für Holzstaub Zertifikat H3 gilt bei Nutzung des Geräts mit DN 120. Sichere Entsorgung des Staubs in einem PE-Sack.