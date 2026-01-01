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    Entstaubungsanlage ID 265/55 Afc | Kärcher

    Grauer Kärcher Industriesauger mit rechteckigem Gehäuse und Trichter, freistehend auf vier Beinen.

    Entstaubungsanlage

    ID 265/55 Afc

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 9.987-208.0

    • Automatische Filterabreinigung
    • Leises IE3-Radialgebläse
    • Staubarme Entleerung, Filterklasse M
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