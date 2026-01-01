Entstaubungsanlage ID 265/55 Afc | Kärcher

Die stationäre, geräuscharme Entstaubungsanlage ID 265/55 Afc ist zum Saugen großer Mengen Stäube, feiner Späne und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW ≥ 0,1 mg/m³) ausgelegt. Die drehstrombetriebene Anlage mit einer Aufnahmeleistung von 5,5 kW und einem Filtersystem der Staubklasse M verfügt über einen leistungsstarken, energieeffizienten (IE3) Radialverdichter für hohe Volumenströme sowie einen verschleiß- und wartungsarmen Motor. Durch ihre robuste und servicefreundliche Bauweise und ihre Eignung für einen Dreischicht-Dauerbetrieb erfüllt sie zentrale Anforderungen für harte, industrielle Einsätze. Eine effektive Reinigung des langlebigen und auswaschbaren Taschenfilters wird durch einen elektrischen Rüttelmotor realisiert. Der 50 Liter große Rollsammelbehälter verfügt über ein Schauglas zur Füllstandskontrolle und wird ohne Abnahme des Antriebskopfs über ein ergonomisches Absetzfahrgestell entleert. Ein PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus sorgt dabei für einen staubarmen Vorgang und eine sichere Entsorgung des Saugguts. Auf Anfrage ist eine Ausdehnung des Anwendungsbereichs auf Staubklasse H und für Zone 22 sowie ein Einsatz für mehrere parallele Saugstellen möglich.

Ausgestattet für Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit Filtertechnik der Staubklasse M zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube. Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische Entleerung. Langlebiger und waschbarer Taschenfilter und elektrische Filterabreinigung Unterbrechungsfreies Saugen bei hoher Saugleistung ohne Filterwirkungsabfall. Verschweißte Nähte garantieren eine lange Lebensdauer des Taschenfilters. Für effiziente und komfortable Filterabreinigung sowie konstante Saugleistung. Staubarmes Entleerungssystem für gesundheitsgefährdende Stoffe Staubarme Entleerung durch PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus. Einfache Entsorgung des Staubs in einem PE-Sack.