Entstaubungsanlage ID 30/30 Afc | Kärcher

ID 30/30 Afc: ein mobiler Entstauber für industrielle Bearbeitungsmaschinen. Mit Hochdruckverdichter, der alle möglichen anhaftenden Problemstäube und -späne zuverlässig abscheidet. Für lange Filterstandzeiten sorgt ein Steuerschrank mit automatisch arbeitendem Filterrüttler. Auf Wunsch ist ein Differenzdruckschalter zur Filterüberwachung sowie ein Ultraschall-Distanz-Sensor zur Überwachung des Füllstands erhältlich. Das Gerät ist in verschiedenen Leistungs- und Filterklassen verfügbar (bis Filterklasse „H“ zum Abscheiden krebserregender Stäube).

Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische Entleerung. Staubarmes Entleerungssystem für gesundheitsgefährdende Stoffe Staubarme Entleerung dank Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch. Einfache und sichere Staubentsorgung dank PE-Sack. Komfortable Filterabreinigung durch elektrischen Rüttelmotor Effiziente und komfortable Filterabreinigung für eine konstante Saugleistung. Ausgestattet für Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit Filtertechnik der Staubklasse M zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube.